«Даже уксусная эссенция в ход пойдет»: подмосковный агроном назвал 8 причин, почему голубика не растет

Многие дачники сталкиваются с тем, что кусты голубики годами «сидят» на месте, не давая ни прироста, ни ягод. Подмосковный агроном Леонид Суровцев в беседе с REGIONS разобрал основные причины такого поведения капризной культуры и рассказал, как «оживить» растение.

По словам специалиста, самой частой и губительной ошибкой является игнорирование кислотности почвы. Он подчеркнул, что главный враг голубики — щелочная среда, тогда как оптимальный уровень pH для нее должен составлять от 3,5 до 4,5. Поскольку в Подмосковье грунты имеют преимущественно нейтральную или даже слабощелочную реакцию, растение испытывает стресс. Суровцев отметил, что верными признаками нехватки кислоты являются бледные листья и слабое развитие корней, и посоветовал обязательно провести анализ грунта перед посадкой, а также вносить верховой торф, хвойный опад, а для экстренной коррекции использовать растворы лимонной кислоты или уксусной эссенции.

Среди других критических факторов агроном назвал неправильный полив, который должен поддерживать почву влажной, но не мокрой, иначе корни начнут загнивать, а также неудачный выбор места. Голубике необходимы солнечные участки, защищенные от ветра и не расположенные в низинах, с расстоянием между кустами не менее полутора метров. Типичными просчетами новичков Суровцев считает заглубление корневой шейки, посадку в тяжелую глинистую почву без специального субстрата из торфа, хвои и песка, а также ошибки с подкормкой, так как голубике категорически не подходит органика.

Кроме того, по словам эксперта, замедленный рост может быть связан с возрастом саженца, болезнями, вредителями и отсутствием опылителей, поэтому он рекомендовал высаживать рядом минимум два-три разных сорта. Если же куст уже находится в угнетенном состоянии, Суровцев посоветовал действовать комплексно: скорректировать кислотность и режим полива, наладить подкормки, пересадить растение в правильный субстрат и провести санитарную обрезку. Резюмируя, он заверил, что успех гарантирован при условии терпения, внимания и создания оптимальных условий для роста.