Подмосковье пересаживается на «китайцев»: спрос на авто с пробегом взлетел на 65%

Вторичный авторынок Московской области в 2026 году демонстрирует парадоксальную устойчивость и резкую смену ориентиров. Пока цены на немецкий премиум бьют рекорды, интерес жителей региона смещается в сторону восточных производителей. По данным свежего исследования «Авито Авто», которые приводит REGIONS , главными драйверами рынка стали китайские бренды, показавшие феноменальный рост популярности, и нестареющая японская классика.

Восточный экспресс: Китай уходит в отрыв

Самый впечатляющий результат за последние полгода продемонстрировал автопром из Поднебесной. Спрос на «китайцев» в возрасте до пяти лет подскочил сразу на 65%. Доля таких машин в структуре предложения увеличилась до 35%, что на 10 процентных пунктов выше прошлогодних показателей.

Интересно, что в топе соседствуют как бюджетные кроссоверы, так и технологичные электрокары:

Zeekr 9X — лидер симпатий со средней ценой 12,2 млн рублей;

HAVAL Jolion — народный выбор за 1,8 млн рублей;

Lynk & Co 900 — премиальный сегмент за 7,3 млн рублей;

EXEED TXL и Chery Tiggo 7 Pro — стабильные игроки среднего ценового диапазона.

Японская верность и немецкий статус

Несмотря на экспансию Китая, японские марки удерживают звание самых востребованных. Интерес к ним вырос на 36%, а безусловным фаворитом остается Toyota RAV4. Даже при средней цене в 3,7 млн рублей этот кроссовер находит покупателя быстрее конкурентов. В пятерку лидеров также вошли бизнес-седан Camry и статусный Land Cruiser, цена на который, к слову, немного снизилась.

Немецкий сегмент остается самым дорогим удовольствием для жителей Подмосковья. Средний чек здесь достигает 7,9 млн рублей. Тем не менее спрос на продукцию из Германии вырос на 29%. Здесь правят бал тяжеловесы: Mercedes-Benz GLS-класса и BMW X6, стоимость которых переваливает за 10 млн рублей.

Доступность и прагматизм: Корея и Россия

Южнокорейские и отечественные автомобили продолжают удерживать нишу «рационального выбора». Спрос на корейские авто прибавил 23%, где наиболее популярными моделями стали Kia K5 и Hyundai Creta.

Российский автопром также не отстает, показав рост востребованности на 34%. Главные аргументы в пользу отечественных марок — доступность обслуживания и цена.

LADA Vesta — абсолютный чемпион (1,1 млн рублей).

LADA Largus — выбор для семьи и бизнеса.

LADA Granta — самый бюджетный вариант на рынке (840 тыс. рублей).

Итоги полугодия

Эксперты отмечают, что рынок становится более сегментированным. В то время как верхний ценовой диапазон оккупирован «немцами» и люксовыми китайскими электрокарами, массовый потребитель все чаще выбирает свежие машины из КНР или проверенные временем японские модели. При этом общая тенденция к омоложению парка сохраняется: спрос на авто в возрасте до пяти лет стабильно растет во всех категориях.

