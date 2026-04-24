«Он был веселым и активным»: сын Алексея Пиманова шокирован внезапной смертью отца

Внезапная смерть Алексея Пиманова, известного телеведущего, которого миллионы зрителей знали по программе «Человек и закон», стала шоком не только для его коллег и поклонников, но и для самых близких людей.

Его сын, Денис Пиманов, в интервью StarHit признался, что разговаривал с отцом незадолго до его ухода, и тот, по словам молодого человека, был абсолютно нормальным — веселым, активным и, казалось, полным сил. Поэтому новость о смерти стала для него настоящим ударом, и он до сих пор не может осознать, как такое могло случиться.

«Я вообще не знаю, что случилось, я в шоке. Все было хорошо! Мы разговаривали вчера по видеосвязи. Он был забавный, смешной, активный. Все было хорошо. И я не могу понять, как это вообще случилось сегодня», — сказал Пиманов-младший.

Алексей Пиманов скончался на 64-м году жизни. О его смерти стало известно накануне вечером, 23 апреля. Долгие годы журналист был лицом Первого канала, вел передачу «Человек и закон» более четверти века. В 2022 году он получил почетное звание заслуженного артиста РФ.

