Губернатор Подмосковья провел встречу с участниками комиссии по сотрудничеству РФ и Белоруссии

XVI заседание Межпарламентской комиссии по межрегиональному сотрудничеству России и Белоруссии прошло в Подмосковье. Перед стартом мероприятия губернатор Московской области Андрей Воробьев провел встречу с ее участниками. В ее рамках стороны обсудили перспективы сотрудничества.

«В первую очередь хотел бы сказать слова благодарности за внимание к развитию сотрудничества между нашими странами, за содержательную работу Межпарламентской комиссии и за выбор Подмосковья в качестве площадки для диалога», - сказал губернатор.

Воробьев сообщил, что по итогам 2025 года Подмосковье стало лидером в стране по внешнеторговому обороту с Белоруссией. На регион приходится почти 19% от общего объема товарооборота. За последние 5 лет товарооборот увеличился с 4 до почти 10 млрд долларов.

«Беларусь – наш второй по объему торговый партнер, а что касается стран СНГ, то она уже 15 лет остается лидером. Конечно, помимо проектов, нас многое связывает – общая история, крепкая дружба, взаимопонимание и поддержка между людьми. Поэтому очень важно постоянное общение, встречи, обмены опытом», - подчеркнул губернатор.

Ранее в этом году в Подмосковье приезжали глава Администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой и Чрезвычайный и полномочный посол в России Юрий Селиверстов.

В Подмосковье работают десятки компаний с белорусским капиталом, реализуются крупные проекты импортозамещения. Стороны сотрудничают и в культурной и спортивной сферах, науке и образовании, отметил вице-спикер Совета Федерации РФ Юрий Воробьев.

«Прежде всего, хотел бы выразить благодарность Московской области и нашим дорогим коллегам из Совета Федерации за радушие, гостеприимный прием и прекрасно организованную программу нашего пребывания, которая была познавательной с точки зрения промышленной кооперации и нашей общей исторической памяти, - сказал председатель профильной комиссии Совета Республики Беларусь Сергей Алейник.

Он отметил, что фактически каждый 4-й рубль товарооборота Белоруссии связан с Подмосковьем. В 2025 году темп роста торговли составил 118%. Торговля осуществляется по всей номенклатуре товаров.

Отдельное направление сотрудничества – в сфере молодежной политики и патриотического воспитания. В 2024 году делегация из Белоруссии приехала на военно-патриотическую игру «ЮНАРМИЯ, ВПЕРЕД». Затем гости посетили форум «Мы – Россия», а ребята из Подмосковья приняли участие в слете «Бобруйский котел» и реконструкции обороны Брестской крепости. Сейчас делегации из Белоруссии активно участвуют в полевых летных военно-патриотических сборах и форуме-выставке «Патриот – это я».

В 2026 году планируется провести автопробег поисковых отрядов «Помним имя твое – Солдат!», который завершится в Белоруссии. Делегация из Подмосковья доставит в Брест мемориальную доску.

По итогам заседания была достигнута договоренность о том, что Подмосковье примет участие в XIII Форуме регионов России и Белоруссии, который пройдет с 25 по 26 июня в Минске. В его рамках будут подписаны соглашения, меморандумы и дорожные карты по взаимодействию между регионами двух стран. Московская и Брестская области намерены заключить соглашение о сотрудничестве.

