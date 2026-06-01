Путин назвал традиционные семейные ценности важнейшей основой российского общества

Президент России Владимир Путин на торжественной церемонии вручения орденов «Мать-героиня» и «Родительская слава» сделал ряд заявлений о семейных ценностях. Ключевые тезисы главы государства приводит РИА Новости.

«Нет для человека счастья большего, чем быть родителем», — подчеркнул президент.

Он отметил, что традиционные семейные ценности являются важнейшей основой, объединяющей российское общество. При этом Путин обратил внимание на тревожную тенденцию: в целом ряде стран эти ценности сейчас пытаются целенаправленно отменить.

Отдельно глава государства остановился на демографической ситуации. Он с удовлетворением констатировал, что число многодетных семей в России растет, назвав это отрадным фактом. По словам президента, многодетные родители щедро одаряют детей заботой и поддержкой.

Также Путин пообещал, что российские власти продолжат поддерживать в переезде в страну тех иностранцев, кто разделяет традиционные ценности.