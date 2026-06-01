Новую автостанцию для пассажиров 29 автобусных маршрутов построят в Ногинске

В Ногинске построят новую автостанцию для пассажиров 29 автобусных маршрутов. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

В реализацию проекта будет инвестировано 300 млн рублей. Главгосстройнадзор Подмосковья уже получил извещение о начале строительных работ.

Площадь станции составит более 2 тыс. кв. м. В здании обустроят зал ожидания, кассовую зону и санитарные помещения. Также запланированы помещения для маломобильных пассажиров и родителей с детьми. Проект предусматривает шесть перронов.

Автостанция войдет в состав транспортно-пересадочного узла с пассажиропотоком почти 5 тыс. человек в сутки. С вводом объекта в округе будет создано 50 рабочих мест.

