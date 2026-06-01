На Московской железной дороге провели единый день профилактики детского травматизма

Единый день профилактики детского травматизма прошел на объектах Московской железной дороги в День защиты детей. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.

В Подмосковье центральной площадкой акции стала станция Софрино Ярославского направления. В мероприятии приняли участие представители компании, транспортной полиции, властей, а также волонтеры и общественники.

В рамках акции детям и их родителям напомнили о правилах поведения на железной дороге. Были организованы тематические викторины с призами. Также пассажирам раздали памятки с полезной информацией.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых переходов через железнодорожные пути в регионе.