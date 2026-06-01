В Подмосковье отпраздновали 35-летие со дня образования ОСН (б) «Факел»

В Подмосковье прошло торжественное мероприятие в честь 35-летия со дня образования ОСН (б) «Факел». Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Московской области.

Сотрудников ОСН (б) «Факел» поздравил начальник ГУФСИН России по Московской области Александр Ветров. Он выразил бойцам благодарность за труд, высокий профессионализм, стойкость и мужество.

В рамках мероприятия отличившимся сотрудникам отдела вручили награды. Также прошел праздничный концерт с участием артистов Центрального оркестра ФСИН России и барабанного шоу «Олимп». Кроме того, провели показательные выступления ОСН (б) «Факел», военно-патриотического клуба «Факел» из Подольска и Можайска.