Частные сады и поездки: в Подмосковье вырос спрос на услуги автонянь

Ко Дню защиты детей аналитики «Авито Услуг» выяснили, что родители в Московской области все чаще делегируют профессионалам заботу о детях. Спрос на частные детские сады вырос в пять раз, а на автонянь, которые возят ребенка на машине, — почти вдвое. Об этом REGIONS узнал у аналитиков платформы.

Исследование показало кардинальную смену привычек. Частные детские сады с небольшими группами и гибким графиком стали хитом сезона — количество запросов увеличилось в пять раз. Развивающие занятия (логика, чтение, математика, иностранные языки) тоже оказались в топе: спрос на них вырос более чем вдвое.

Помощь с домашними заданиями прибавила 68%. Речь идет не о комплексном развитии, а о точечной поддержке по конкретному предмету без стресса для всей семьи.

Спрос на нянь в целом подрос на 3%, но формат «ребенок на территории специалиста» стал популярнее на 57%. Родители ценят подготовленное пространство и возможность спокойно работать.

Главный прорыв произошел в сегменте сопровождения. Автоняни, перевозящие детей на машине по всем точкам маршрута, набрали 95% прироста. Помощь с доставкой на секции выросла на 91%. Даже простые прогулки с детьми стали востребованнее на 68% — вечерний досуг на свежем воздухе родители готовы доверять сопровождающим, освобождая себе личное время.

Ранее сообщалось, какие профессии оказались самыми дружелюбными к новичкам в Подмосковье.