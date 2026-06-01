Слишком красивое совпадение: разгадана тайна «космического пришельца» над вулканом на Филиппинах

Загадочный светящийся шар, возвысившийся над вулканом Майон на Филиппинах после вспышки яркого метеора, скорее всего, не был НЛО, пишет Daily Mail со ссылкой на физика-теоретика Ави Леба из Гарвардского университета.

Необычное видео сняли вечером 25 мая. Зеленый огненный шар пролетел за вулканом, а вскоре после этого в небе появился небольшой белый огонек, будто поднимающийся вверх. На фоне лавы и темной горы сцена выглядела так эффектно, что многие зрители сразу заговорили о неопознанном летающем объекте.

Но Леб считает, что объяснение имеет куда более земную природу: это, вероятно, был отблеск от спутника, отражавшего солнечный свет. По его словам, вокруг Земли сейчас движутся более 10 тысяч коммуникационных спутников, поэтому заметить такой блик не так уж невероятно.

Специалисты NASA и другие ученые тоже назвали произошедшее редким и красивым совпадением. Сначала филиппинский институт PHIVOLCS сообщил, что метеор мог ударить по склону Майона, но затем уточнил: объект распался в атмосфере и не достиг вулкана.

Майон к тому моменту извергался уже 140-й день подряд, поэтому его постоянно снимали камеры. Именно поэтому случайное появление метеора и спутникового блика попало на видео и превратилось в почти кинематографичную сцену — без пришельцев, но с хорошей драматургией космоса.