Слишком красивое совпадение: разгадана тайна «космического пришельца» над вулканом на Филиппинах
Физик Леб: свет над вулканом Майон на Филиппинах был бликом спутника, а не НЛО
Загадочный светящийся шар, возвысившийся над вулканом Майон на Филиппинах после вспышки яркого метеора, скорее всего, не был НЛО, пишет Daily Mail со ссылкой на физика-теоретика Ави Леба из Гарвардского университета.
Необычное видео сняли вечером 25 мая. Зеленый огненный шар пролетел за вулканом, а вскоре после этого в небе появился небольшой белый огонек, будто поднимающийся вверх. На фоне лавы и темной горы сцена выглядела так эффектно, что многие зрители сразу заговорили о неопознанном летающем объекте.
Но Леб считает, что объяснение имеет куда более земную природу: это, вероятно, был отблеск от спутника, отражавшего солнечный свет. По его словам, вокруг Земли сейчас движутся более 10 тысяч коммуникационных спутников, поэтому заметить такой блик не так уж невероятно.
Специалисты NASA и другие ученые тоже назвали произошедшее редким и красивым совпадением. Сначала филиппинский институт PHIVOLCS сообщил, что метеор мог ударить по склону Майона, но затем уточнил: объект распался в атмосфере и не достиг вулкана.
Майон к тому моменту извергался уже 140-й день подряд, поэтому его постоянно снимали камеры. Именно поэтому случайное появление метеора и спутникового блика попало на видео и превратилось в почти кинематографичную сцену — без пришельцев, но с хорошей драматургией космоса.