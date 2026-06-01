Что можно сеять на рассаду и сажать 2 июня 2026 года по лунному календарю

2 июня 2026 года — вторник, который садоводам и огородникам лучше посвятить наведению порядка. Луна находится в убывающей фазе (третья фаза) с освещенностью около 96% и делает остановку почти в двух знаках. Всю первую половину дня (до 04:20 мск) ночное светило пребывает в неплодородном Стрельце, а затем переходит в земной Козерог, который, хоть и не входит в число лидеров по урожайности, зато дарит растениям удивительную выносливость и устойчивость к любым капризам погоды.

Главное, что нужно знать про 2 июня — посадки на сегодня лучше не планировать. Убывающая Луна направляет жизненные соки вниз, к корням, а не вверх. Поэтому все посаженное сейчас будет развиваться медленно и вряд ли порадует богатым урожаем.

Вместо этого день отлично подходит для работ, которые требуют тщательности и аккуратности.

Работы в огороде

2 июня — время для основательного ухода. Ваша главная задача — помочь растениям и подготовить почву к новому циклу.

Прополка и рыхление. Убывающая Луна в Козероге — лучшее время для борьбы с сорняками. Удаленные сегодня, они будут долго вас не беспокоить. А рыхление насытит почву кислородом.

Закладка компоста. Все, что убрано с грядок, можно отправить в компостную кучу — процесс пойдет правильно и размеренно.

Внесение удобрений. Подкормка под корень сейчас очень эффективна. Растения хорошо усвоят фосфорно-калийные удобрения, которые помогут укрепить корневую систему и заложить основу для будущего плодоношения.

Сбор урожая на хранение. Если есть что собирать (редис, ранняя зелень, пряные травы), то 2 июня для этого подходящий день. Овощи и зелень, собранные сегодня, будут лучше храниться.

Стрижка газона. Постриженный сегодня газон будет дольше оставаться аккуратным.

Что лучше отложить:

Посадка и посев основных культур (огурцов, томатов, перцев, капусты). Убывающая Луна в этом смысле «не работает».

Замачивание семян. Процесс будет неэффективным.

Можно, но с осторожностью: посеять редис, лук-чернушку, ранний картофель. Урожай будет средним, но может порадовать. Для смелых экспериментаторов — это шанс проверить себя.

Уход за плодовыми и ягодными деревьями

Для сада 2 июня — один из самых благоприятных дней месяца. Энергия Козерога идеально подходит для хирургических вмешательств.

Санитарная и формирующая обрезка. Сейчас сокодвижение замедленно, поэтому деревья и кустарники легче перенесут удаление лишних, больных и сухих ветвей. Раны затянутся быстро.

Обработка от вредителей и болезней. Опрыскивание сада сегодня будет максимально эффективным, так как вредители, обитающие в почве, особенно уязвимы.

Земляничная грядка. Самое время заняться усами земляники. Вырежьте лишние и укорените те, что нужны для размножения. Отличный день для пересадки взрослых кустов и усов на новое место.

Работы с цветами

Декоративный сад — приятное исключение из правила «ничего не сажать». Хотя лунный день для посадок сложный, он подходит для работы с красотой.

Посадка декоративных культур. Даже на убывающей Луне можно сажать розы, клематисы, декоративные кустарники (особенно с закрытой корневой системой). Они приживутся и будут радовать глаз.

Посев однолетних цветов. Петунии, астры, бархатцы и циннии, посеянные сегодня, будут активно наращивать корень, что в будущем обеспечит им пышное цветение.

Разбивка и оформление клумб. Отличное время, чтобы пересадить многолетники (флоксы, лилейники, ирисы), поделить кусты или просто перепланировать цветник. При перевалке цветы с комом земли быстро адаптируются.

Общие рекомендации

Благоприятно:

Прополка сорняков, рыхление, окучивание, перекопка почвы

Закладка компоста и мульчирование

Корневые подкормки (особенно фосфорно-калийные)

Санитарная и формирующая обрезка деревьев и кустарников

Борьба с вредителями (особенно почвенными)

Укоренение усов земляники

Стрижка газона и живых изгородей

Посадка роз, клематисов и декоративных кустарников

Сбор урожая на хранение и заготовки (сушка, заморозка)

Нежелательно:

Посев и посадка овощных культур (огурцы, помидоры, перец, капуста)

Замачивание семян

Чрезмерный полив (только если земля совсем сухая, корни могут загнить)

Совет дня: Если очень хочется что-то посадить, используйте для этого рассаду и растения с закрытой корневой системой. Декоративные растения, посаженные сегодня, вполне могут прижиться.