Что можно сеять на рассаду и сажать 2 июня 2026 года по лунному календарю
2 июня 2026 года — вторник, который садоводам и огородникам лучше посвятить наведению порядка. Луна находится в убывающей фазе (третья фаза) с освещенностью около 96% и делает остановку почти в двух знаках. Всю первую половину дня (до 04:20 мск) ночное светило пребывает в неплодородном Стрельце, а затем переходит в земной Козерог, который, хоть и не входит в число лидеров по урожайности, зато дарит растениям удивительную выносливость и устойчивость к любым капризам погоды.
Главное, что нужно знать про 2 июня — посадки на сегодня лучше не планировать. Убывающая Луна направляет жизненные соки вниз, к корням, а не вверх. Поэтому все посаженное сейчас будет развиваться медленно и вряд ли порадует богатым урожаем.
Вместо этого день отлично подходит для работ, которые требуют тщательности и аккуратности.
Работы в огороде
2 июня — время для основательного ухода. Ваша главная задача — помочь растениям и подготовить почву к новому циклу.
- Прополка и рыхление. Убывающая Луна в Козероге — лучшее время для борьбы с сорняками. Удаленные сегодня, они будут долго вас не беспокоить. А рыхление насытит почву кислородом.
- Закладка компоста. Все, что убрано с грядок, можно отправить в компостную кучу — процесс пойдет правильно и размеренно.
- Внесение удобрений. Подкормка под корень сейчас очень эффективна. Растения хорошо усвоят фосфорно-калийные удобрения, которые помогут укрепить корневую систему и заложить основу для будущего плодоношения.
- Сбор урожая на хранение. Если есть что собирать (редис, ранняя зелень, пряные травы), то 2 июня для этого подходящий день. Овощи и зелень, собранные сегодня, будут лучше храниться.
- Стрижка газона. Постриженный сегодня газон будет дольше оставаться аккуратным.
Что лучше отложить:
- Посадка и посев основных культур (огурцов, томатов, перцев, капусты). Убывающая Луна в этом смысле «не работает».
- Замачивание семян. Процесс будет неэффективным.
- Можно, но с осторожностью: посеять редис, лук-чернушку, ранний картофель. Урожай будет средним, но может порадовать. Для смелых экспериментаторов — это шанс проверить себя.
Уход за плодовыми и ягодными деревьями
Для сада 2 июня — один из самых благоприятных дней месяца. Энергия Козерога идеально подходит для хирургических вмешательств.
- Санитарная и формирующая обрезка. Сейчас сокодвижение замедленно, поэтому деревья и кустарники легче перенесут удаление лишних, больных и сухих ветвей. Раны затянутся быстро.
- Обработка от вредителей и болезней. Опрыскивание сада сегодня будет максимально эффективным, так как вредители, обитающие в почве, особенно уязвимы.
- Земляничная грядка. Самое время заняться усами земляники. Вырежьте лишние и укорените те, что нужны для размножения. Отличный день для пересадки взрослых кустов и усов на новое место.
Работы с цветами
Декоративный сад — приятное исключение из правила «ничего не сажать». Хотя лунный день для посадок сложный, он подходит для работы с красотой.
- Посадка декоративных культур. Даже на убывающей Луне можно сажать розы, клематисы, декоративные кустарники (особенно с закрытой корневой системой). Они приживутся и будут радовать глаз.
- Посев однолетних цветов. Петунии, астры, бархатцы и циннии, посеянные сегодня, будут активно наращивать корень, что в будущем обеспечит им пышное цветение.
- Разбивка и оформление клумб. Отличное время, чтобы пересадить многолетники (флоксы, лилейники, ирисы), поделить кусты или просто перепланировать цветник. При перевалке цветы с комом земли быстро адаптируются.
Общие рекомендации
Благоприятно:
- Прополка сорняков, рыхление, окучивание, перекопка почвы
- Закладка компоста и мульчирование
- Корневые подкормки (особенно фосфорно-калийные)
- Санитарная и формирующая обрезка деревьев и кустарников
- Борьба с вредителями (особенно почвенными)
- Укоренение усов земляники
- Стрижка газона и живых изгородей
- Посадка роз, клематисов и декоративных кустарников
- Сбор урожая на хранение и заготовки (сушка, заморозка)
Нежелательно:
- Посев и посадка овощных культур (огурцы, помидоры, перец, капуста)
- Замачивание семян
- Чрезмерный полив (только если земля совсем сухая, корни могут загнить)
Совет дня: Если очень хочется что-то посадить, используйте для этого рассаду и растения с закрытой корневой системой. Декоративные растения, посаженные сегодня, вполне могут прижиться.