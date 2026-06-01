Какая сегодня магнитная буря: прогноз геомагнитной активности на 2 июня и когда ждать критический удар в 6 баллов

Вторник, 2 июня, подарит нам редкий момент геомагнитного штиля. Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН фиксируют стабильную обстановку: индекс активности находится на уровне 2,5 баллов. Это «зеленая зона», идеальная для тех, кто устал от постоянных скачков самочувствия. Солнце сегодня «молчит», позволяя нашим сосудам и нервной системе восстановить привычный ритм перед грядущими испытаниями.

Однако расслабляться стоит лишь на короткий срок. Уже завтра, 3 июня, ситуация изменится — магнитосфера перейдет в возбужденное состояние. А впереди нас ждут по-настоящему опасные даты: 11 и 12 июня, когда уровень активности может достичь критических 6 баллов. Используйте спокойствие сегодняшнего дня, чтобы запастись силами и привести дела в порядок.

Почему на Солнце «пусто», но мы ждем бури?

Ученые озадачены странным поведением светила: на краю Солнца появляются огромные активные области, но они не несут той энергии, которой от них ждут. С начала июня зафиксированы десятки вспышек, но их «выхлоп» пока не достигает Земли в полную силу. Тем не менее, расслабляться нельзя — накопленная энергия может высвободиться в любой момент, превратив тихий июнь в череду болезненных «штормов».

Июньский график «космических ударов»

Для метеозависимых людей критически важно следить за календарем на ближайшие две недели:

3 июня: Возбужденная магнитосфера (4 балла).

4–10 июня: Период относительного затишья (2–3 балла).

11–12 июня: Красный уровень! Пиковые значения до 5–6 баллов. Это время максимального риска для гипертоников и сердечников.

13 июня: Спад активности до 4 баллов.

Как защитить себя от «космического стресса»

Кардиологи предупреждают: магнитные бури — это не миф, а серьезный фактор сгущения крови и спазма сосудов. Если вы в группе риска (гипертония, атеросклероз, недавний инфаркт), соблюдайте «правило безопасности»:

Лекарства: Никаких пропусков! Ваша терапия должна идти по графику, даже если вы чувствуете себя «как огурчик».

Питание: Забудьте про жареное и острое. Добавьте в рацион орехи, курагу и бананы для поддержания калия.

Режим: Исключите кофе и энергетики — они работают как «предатели», усиливая спазм сосудов в момент бури.

Вода: 1,5–2 литра чистой воды в день — это ваша естественная защита от густой крови и тромбозов.

Чего ждать от давления 2 июня

В Москве (749 мм рт. ст.) и Санкт-Петербурге (759 мм рт. ст.) показатели атмосферного давления держатся около нормы. Для здорового человека такие цифры абсолютно комфортны. Однако, если вы метеочувствительны, помните: даже незначительные отклонения могут провоцировать легкую слабость. Если чувствуете «давящую» голову — не терпите, лучше прогуляйтесь на свежем воздухе или отдохните, ведь сегодня для этого самый подходящий день.

Важное напоминание

Не забывайте: состояние здоровья на 50% зависит от вашего настроя. Эффект «ноцебо» — когда мы ждем плохого самочувствия и сами его провоцируем — в периоды магнитных бурь работает безотказно. Будьте спокойны, следите за прогнозами и не позволяйте космосу диктовать, как вам проживать этот летний день!