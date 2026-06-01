Не Иерусалим, а Кавказ: пророк Айзен назвал место, где начнется новая эра

Есть предсказания о войнах. Есть — о катастрофах и голоде. А есть пророчества, которые касаются основ мироздания и финала человеческой истории. Именно такое пророчество оставил чеченский пророк Айзен — человек, чьи слова десятилетиями сбываются с пугающей точностью, и чья фигура до сих пор вызывает ожесточенные споры, пишут в материале РИА Новости .

Когда речь заходит о втором пришествии Христа, воображение привычно рисует Иерусалим. Но Айзен утверждает иное. Центром духовного возрождения, по его словам, станет не Ближний Восток, а Кавказ.

«Девушка в белом»

Мовсар Халидович Адуев, известный миру как Айзен, родился в 1949 году на территории современного Казахстана и вырос в Чечне. Его дар открылся в возрасте, который многие мистики считают сакральным, — в 33 года. По словам самого пророка, однажды ночью ему явилась девушка в белом одеянии, которая повела его по солнечному лучу и открыла тайны будущего.

С тех пор Айзен начал делать предсказания, которые, как утверждают его последователи, сбываются с поразительной точностью. Ему открылись смерть матери Терезы и гибель принцессы Дианы, уход с поста президента Бориса Ельцина и даже смертельная болезнь Раисы Горбачевой. Сам Айзен уверяет, что о его приходе знал Нострадамус.

Кавказ как новая Святая земля

Главное же откровение Айзена касается не политики и не катаклизмов. Оно касается судьбы всего человечества. По словам пророка, именно Кавказ станет колыбелью нового мира: «Это святая земля. Именно здесь святые люди начнут объединяться в Мировой Союз, здесь появится оазис земного рая».

В этих словах — радикальный пересмотр привычной картины мира. Не Рим, не Иерусалим, не Москва, а земля между Черным и Каспийским морями должна стать точкой притяжения для всех, кто ждет обновления.

Айзен предсказывал, что перед вторым пришествием Христа человечество столкнется с испытаниями, с которыми не сможет справиться самостоятельно. Глобальные катаклизмы — засухи, наводнения, голод — поставят мир на грань выживания. И только после этого наступит эпоха истинного равенства и духовного единства.

Миссия России

В этой картине будущего России отведена ключевая роль. Айзен еще в начале 2020-х заявлял: «Россия спасет человечество, но только если народ сплотится». Он подчеркивал: «Нашему многонациональному народу суждено спасать человечество», и призывал россиян объединиться, отказавшись от амбиций и эгоизма.

Пророк уверял: «Благодаря России мир устоит. Мировая столица будет построена в Российской Федерации. Поверьте, пройдет совсем немного времени — и весь остальной мир будет слушать Россию». По его словам, вокруг России сплотятся страны, уставшие от диктата Запада.

При этом Москва, по Айзену, не станет центром нового мира — город сочтут «неподходящим для столицы». Куда именно перенесут столицу, пророк не уточнял. Но его слова о Кавказе как о «святой земле» и месте объединения «святых людей» дают почву для размышлений.

Испытания и предательство

Впрочем, путь к «оазису земного рая» не будет легким. Айзен предупреждал о глобальных катаклизмах: «В мире будет голод, но в России все будет спокойно». Природные катастрофы, по его словам, могут затронуть даже Санкт-Петербург.

Страшнее всего другое предупреждение: Россию ждет неожиданное предательство.

«Предательство придет оттуда, откуда его никто не ждет», — говорил пророк.

Кто эти тайные враги и когда они нанесут удар, он не уточнял. Но само предупреждение звучит зловеще — особенно в контексте того, что России «суждено спасти человечество».

Айзен настаивал: избежать худшего можно только одним способом.

«Мобилизовать нужно свои чистые намерения и душевные порывы против империалистического зла», — призывал он.

Не армия и не политика, а духовное преображение народа — вот что, по его словам, решит исход.

На пороге

Сегодня, когда 2026 год уже наступил, слова чеченского пророка обретают новое звучание. Он предрекал, что перед вторым пришествием Христа человечество столкнется с такими испытаниями, которые заставят его обратиться к высшим силам.

Кавказ, по Айзену, станет местом, где начнется возрождение. А Россия — силой, которая проведет мир через «мост печали» к новой эпохе. Осталось лишь понять: готовы ли мы сами к этой миссии.