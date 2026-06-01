Сон как вторая смена: почему некоторые люди просыпаются уставшими

Некоторые люди ложатся спать не отдыхать, а будто заступают на ночную «вторую смену», пишет Daily Mail, ссылаясь на сомнолога Ивану Розенцвейг из Королевского колледжа Лондона. Речь о малоизвестном состоянии — гиперониризме: человек почти каждую ночь видит сверхреалистичные, длинные и изматывающие сны, а утром просыпается так, словно уже прожил еще один день.

В отличие от кошмаров, такие сны не обязательно страшные. Они могут быть будничными, скучными и повторяющимися: бесконечная работа, разговоры, поездки, спортивные матчи. Но именно эта непрерывность и реалистичность выматывают.

Врач Ивана Розенцвейг предупреждает: это не стоит списывать на «просто яркие сны». Один пациент, бывший футболист, постоянно видел, как играет бесконечный матч Англия — Германия. Финального свистка не было, счет становился невозможным, но ему все равно приходилось бегать, следить за соперниками и концентрироваться. Утром он просыпался не испуганным, а полностью обессиленным.

У некоторых людей граница между сном и реальностью размывается. Женщина из Парижа рассказывала, что сны оставляют настолько сильный след, что она иногда принимает их за настоящие воспоминания. Другая пациентка по утрам перечитывала сообщения и письма, чтобы понять, что действительно произошло.

Профессор Пьер Жофруа из Парижского городского университета считает, что гиперониризм — это не просто «слишком много снов». Возможно, мозг не умеет надежно отделять ночные переживания от бодрствования.

Пока состояние изучено плохо, и ученые не предлагают считать любой яркий сон болезнью. Но если каждое утро начинается с ощущения, будто вы всю ночь работали, это уже не романтика подсознания, а повод обратить внимание на качество сна.