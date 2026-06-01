Названы лучшие российские мультсериалы за 25 лет

Телеканал «Мульт» подвел итоги опроса и назвал пятерку лучших отечественных анимационных сериалов, созданных за последнюю четверть века. В основе рейтинга — зрительские оценки на крупнейших российских платформах («Кинопоиск», «Кино Mail», Film.ru), телевизионные рейтинги, а также профессиональные и государственные награды. Всего в опросе, который проводился в соцсетях канала, приняли участие 1505 человек, сообщает ТАСС.

Первое место с 25% голосов занял «Сказочный патруль» — анимационный сериал о приключениях юных волшебниц. Создатели вдохновлялись русским фольклором, сказками и мировой литературой. Первые серии вышли в 2016 году. У проекта появились два спин-оффа, полнометражный фильм, несколько мобильных приложений и книжная серия Олега Роя.

Вторую строчку (10%) разделили зрители, выбравшие «Барбоскиных» — мультсериал о дружной семье собак, который впервые показали в 2011 году.

Третье место (8%) досталось анимационному сериалу «Лео и Тиг», где главные герои — леопард и тигренок, живущие в приморской тайге. Каждая серия знакомит детей с уникальной природой и учит бережно относиться к окружающей среде. У проекта есть полнометражная версия: 14 мая в кинотеатрах вышел мультфильм «Лео и Тиг. Дорога на Байкал». В пресс-службе отметили, что он показал лучший старт среди всех анимационных проектов 2026 года.

Четвертое место у «Смешариков» — самого долгоиграющего представителя топа. Сериал появился на экранах в 2004 году, переведен на 23 языка и показан в 94 странах. В 2008 году создатели получили Государственную премию РФ в области культуры и искусства. Проект разросся в целую мультивселенную, включающую полнометражные фильмы, спин-оффы, игры и образовательные программы.

Замыкает пятерку (6%) «Лунтик и его друзья», премьера которого состоялась в 2006 году в программе «Спокойной ночи, малыши!». В 2015 году авторы сериала удостоены премии Правительства РФ в области культуры. К 20-летию проекта в августе выйдет новый полнометражный мультфильм «Лунтик. Обратная сторона Луны».

