Сезон сочной летней ягоды в самом разгаре, и кулинары спешат сделать запасы на холодное время года. Известный шеф-повар Алексей Логинов поделился с REGIONS профессиональными секретами приготовления клубничного варенья, рассказав, как рассчитать идеальные пропорции сахара, не превратить ягоды в кашу и добиться идеальной консистенции десерта.

По словам эксперта, главным условием успеха является сохранение натурального вкуса. Современные тенденции позволяют отходить от привычных жестких стандартов кулинарии в пользу более свежих и легких вариантов.

Любителям густых текстур он рекомендует конфитюр с пектином и лимонным соком, который сохраняет яркий цвет. А для максимальной пользы и свежего вкуса подойдет классическая «пятиминутка»: после закипания варенье варят ровно пять минут и сразу закатывают. Хранить банки эксперт советует в темном прохладном месте без перепадов температуры.

Сахарный баланс: сколько добавлять?

Классическая формула, знакомая многим с детства, предполагает равные пропорции сырья и песка. Однако эксперт уверяет, что эти цифры можно корректировать в зависимости от сладости самой ягоды и условий последующего хранения:

Традиционный метод (1:1): необходим в тех случаях, когда заготовки будут стоять при комнатной температуре в обычной кладовой. Сахар здесь выступает в роли мощного консерванта.

Облегченный вариант (700–800 граммов сахара на 1 килограмм ягод): идеально подходит для спелых плодов, если банки планируется держать в прохладном погребе или холодильнике. Это позволяет сделать акцент именно на ягодном аромате, а не на приторности.

Три лучших рецепта для зимнего стола

1. Сохраняем форму: варенье с целыми ягодами

Этот способ оценят любители эстетичных десертов, где каждая клубника остается плотной и красивой.

Для правильного приготовления килограмм очищенных плодов засыпают аналогичным количеством сахара и оставляют на 6–8 часов для выделения сока. Затем массу доводят до кипения на слабом огне, проваривают всего 5 минут и полностью охлаждают. Эту процедуру повторяют еще дважды, после чего распределяют продукт по стерильным емкостям и укупоривают.

2. Европейский шик: густой клубничный конфитюр

Для тех, кто предпочитает плотную текстуру, подходящую для утренних тостов и выпечки, идеальным выбором станет конфитюр.

Компоненты:

Клубника — 1 кг;

Сахар — 700 г;

Пектин — 10 г;

Сок половины лимона.

Ягоды превращают в пюре с помощью блендера, смешивают с сахаром и цитрусовым соком. Смесь доводят до кипения, вводят пектин и варят не более 7 минут. Лимонный сок в данном случае работает как природный стабилизатор, помогая зафиксировать яркий рубиновый цвет.

3. Быстро и полезно: знаменитая «пятиминутка»

Лидер по популярности среди занятых хозяек. Короткая термическая обработка позволяет сберечь максимум витаминов и свежего летнего аромата.

На килограмм клубники берется 800 граммов сахара. После того как засыпанная плодами заготовка пустит сок, кастрюлю отправляют на плиту. Время варки после закипания составляет ровно пять минут. В процессе важно вовремя убирать образующуюся пенку. Горячий продукт незамедлительно разливают по банкам.

Правила долгого хранения

Финальный этап — правильное размещение готовой консервации. Чтобы труды не пропали даром, шеф-повар рекомендует выбирать для банок темные помещения с постоянной прохладной температурой. Резкие температурные колебания могут испортить даже самую качественную закатку.