Работа ночью повышает риски для мозга: что происходит с организмом на самом деле

Работа по ночам может быть связана с уменьшением объема некоторых участков мозга, пишет ScienceAlert со ссылкой на исследование в журнале NeuroImage. Нейробиологи из Сингапура во главе с автором работы Томасом Уэлтоном изучили данные МРТ и здоровья 14 198 взрослых среднего и старшего возраста из британского биобанка.

Среди них было 2122 сменных работника. У этой группы ученые заметили небольшое, но симметричное снижение объема в правом таламусе — области, которая участвует в обработке информации и памяти. Также изменения нашли в левой миндалине, связанной с эмоциями.

Эти зоны важны для сна, внимания и эмоциональной устойчивости. Поэтому авторы считают, что ночные смены могут быть связаны с ранними изменениями мозга на фоне постоянного сбоя биологических часов.

При этом паниковать рано. Связь с когнитивными тестами была слабой, а сами авторы предупреждают: результаты нужно трактовать осторожно. Уменьшение объема не обязательно означает гибель клеток — мозг умеет перестраиваться и приспосабливаться.

Есть и обнадеживающая деталь: у людей, которые перестали работать по сменам, часть изменений в среднем восстанавливалась примерно за два с половиной года.

Главный вывод такой: ночной график — это не просто неудобный режим. Он может реально менять работу организма и мозга, особенно если длится годами. Поэтому сон, световой режим и восстановление после смен — не роскошь, а защита вашей головы.