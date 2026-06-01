Россыпь лесных деликатесов: карта первых белых грибов в Подмосковье

В лесах Московской области начали находить первые белые грибы, узнал REGIONS . Сезон благородных боровиков стартовал в привычные сроки, а после прошедших дождей урожай может стать заметно обильнее.

Жительница Подмосковья Кристина Брыкова сообщила, что боровики уже замечены в северных лесных массивах региона. Сейчас в подмосковных лесах распускаются ландыши и багульник, зреют дикая земляника и брусника, а воздух пропитан запахом сирени. Брыкова пояснила, что в пору цветения багульника и ландышей белые грибы в этих краях появляются ежегодно, будь то пара экземпляров или целая горстка, и это верный сигнал: летний грибной сезон уже на пороге. Однако из-за жаркой погоды существует высокий риск нарваться на червивые грибы, потому многие опытные сборщики пока делают ставку на лисички. По прогнозам Кристины, полноценный летний сезон стартует через одну-две недели.

Грибник с многолетним стажем Владимир Жарков назвал самые перспективные направления. Белые грибы сейчас встречаются в лесах Дмитровского, Талдомского, Сергиево-Посадского округов, а также местами на западе Подмосковья. Пока это единичные находки, но после дождей активность может вырасти. Боровик особенно любит смешанные леса с елью и сосной, а также хорошо прогретую влажную почву.

Специалисты напоминают о безопасности: не стоит собирать незнакомые виды, уходить далеко в лес без связи и запаса воды.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Шатуре маслята начали собирать ведрами прямо в городе.