Путин обратил внимание на важность разоблачения теневых финансовых махинаций по обману россиян

В честь Дня сотрудника органов следствия Российской Федерации Владимир Путин обратился к следователям с видеообращением. Поздравление президента было опубликовано на сайте Кремля.

Президент России подчеркнул, что любые попытки внешнего вмешательства во внутренние дела страны должны быть решительно пресечены, а суверенитет и традиционные ценности должны быть надежно защищены.

«Необходимо жестко пресекать информационные диверсии и провокации, любые попытки вмешательства извне в наши внутренние дела. Суверенитет России, традиционные ценности, межнациональный мир и согласие в обществе должны быть надежно защищены», — сказал глава государства в поздравлении.

Глава государства подчеркнул необходимость выявления и пресечения незаконных финансовых операций, направленных на обман граждан, в том числе пожилых людей и членов семей участников СВО.

«Важно грамотно и оперативно координировать повседневную деятельность с коллегами из других подразделений и ведомств с учетом актуальных современных вызовов, в том числе в цифровом пространстве, разоблачать теневые финансовые махинации, изощренные схемы мошенничества, направленные на циничный, бессовестный обман людей», — подчеркнул глава государства.

Ранее сообщалось, что в прокуратуре Подмосковья предупредили о мошенничестве с криптокурсами. Мошенники придумали новую схему обмана граждан, в ходе которой они предлагают пройти обучение на криптовалютных курсах. Если человек решит вложиться в такое обучение, он рискует потерять свои накопления.