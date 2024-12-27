Путин ответил на просьбу Лукашенко о десяти «Орешниках» для Минска вопросом «куда вам столько?»

Президент РФ Владимир Путин довольно скептично отреагировал на слова своего коллеги Александра Лукашенко о возможности поставки Москвой в Белоруссию десяти российских новейших гиперзвуковых ракетных комплексов «Орешник». Диалог глав двух соседних держав 26 декабря после заседания Высшего совета ЕАЭС выложил в своем Telegram-канале репортер ВГТРК Павел Зарубин.

По окончании встречи с журналистами Лукашенко заявил, что Белоруссия готова принять на своей территории на первом этапе около десяти комплексов «Орешник». Глава государства повторил это утверждение, когда к нему обратился президент России.

«Ну, десять-то вы уж куда?», — вопросительно улыбнулся в ответ Путин.

На что Лукашенко быстро нашелся и также с иронией ответил: «Ну, с запасом». После чего президенты рассмеялись и отправились дальше.

Ранее уже сообщалось, что Владимир Путин напомнил, что ракетная система «Орешник» — это мощное оружие, которое, по словам российского лидера, предназначено для выполнения определённых задач. Президент также подчеркнул, что Москва может снова использовать эту систему, но пока не спешит этого делать.