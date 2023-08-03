Путин подписал указ об обязательном страховании жизни и здоровья добровольцев – участников СВО

Президент России Владимир Путин подписал указ об обязательном страховании жизни и здоровья добровольцев – участников специальной военной операции на Украине. Соответствующий документ опубликован в четверг, 3 августа, на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что страховая компенсация предусмотрена в случае гибели на поле, а также смерти от ранения в течение года с момента получения, а также инвалидности.

Согласно указу, страховая выплата семье погибшего добровольца предусмотрена в размере 3 миллионов 131 тысячи 729 рублей 56 копеек. В случае, если военнослужащий получил инвалидность I группы, ему предусмотрена выплата в размере 2,3 миллиона рублей.

За инвалидность II группы предусмотрена компенсация в размере 1,5 миллиона рублей, а III группы – порядка 783 тысяч рублей.

В случае, если доброволец получил увечье или тяжелое ранения зоне СВО, ему предусмотрена выплата в размере 313 тысячи рублей. За легкое ранение – компенсация составит 78 тысяч рублей.

Гражданин РФ может проходить службу в зоне СВО в качестве добровольца. Для этого ему потребуется вступить в добровольческий отряд через военкомат или портал «Госуслуг».

Ранее Путин подписал указ о повышении призывного возраста. Теперь верхняя граница призыва составляет 30 лет. Кроме того, российские лидер подписал указ о штрафах, которые предусмотрены в случае неявки в военкомат без уважительной причины. Штраф может доходить до 30 тысяч рублей.