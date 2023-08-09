Путин подписал указ об оргкомитете по празднованию 80-й годовщины Победы

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об образовании организационного комитета по празднованию 80-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне. Соответствующий документ опубликован в среду, 9 августа, на официальном интернет-портале правовой информации.

Председателем оргкомитета, следует из указа, назначен глава администрации президента Антон Вайно.

«В связи с празднованием в 2025 году 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов постановляю: 1. Образовать Организационный комитет по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», – говорится в тексте документа.

Главе организационного комитета нужно за два месяца утвердить его состав. Кабинет министров должен обеспечить финансирование расходов на деятельность комитета и выделить средства на дополнительные расходы.

Данный указ вступает в силу со дня его подписания, то есть 9 августа.

Путин подписал указ о праздновании 80-летия Победы 31 июля. Согласно указу, организацией мероприятий должен заняться оргкомитет «Победа». Правительству РФ было отведено три месяца на разработку плана празднования. В том числе необходимо подготовить программу, в которой примут участие иностранные главы государств.

Традиционно празднование Победы в Великой Отечественной войне отмечается по всей России. Главный парад проходит в Москве. 9 мая 2023 года в РФ отметили 77-ю годовщину Победы. Большой парад в честь этой памятный даты прошел на Красной площади в Москве.

В нем приняли участие более 10 тысяч военнослужащих и порядка 125 единиц военной техники.

На парад были приглашены главы Армении, Белорусии, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана и Казахстана. С ними Путин провел неформальный завтрак перед торжественным мероприятием на Красной площади.