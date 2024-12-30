Путин подписал указ об урегулировании правового положения мигрантов в России до 30 апреля

Согласно подписанному главой государства закону, мигранты, которые находятся на территории РФ, до 30 апреля 2025 года должны самостоятельно выехать из страны или урегулировать свое правовое положение.

Напомним, что миграционный режим высылки вводится в стране с 5 февраля. Он станет применяться в отношении иностранцев, которые не имеют законных оснований для пребывания на территории нашей страны. Они подлежат включению в реестр контролируемых лиц.

Согласно новым правилам, требование о выезде не станет применяться к иностранцам, желающим остаться на законных основаниях и соответствующим ряду условий. В эти условия входят биометрия, медицинское тестирование на наркотики и инфекции, предоставление документов о владении русским языком, а также знание истории и законов РФ, наличие погашенных задолженностей. Помимо этого, должны отсутствовать основания для аннулирования патента, разрешений на работу или временное проживание, вида на жительство.

Уточняется, что послабления касаются лишь тех иностранных граждан, которые заключили контракт о службе в Вооруженных Силах РФ, однако они не касаются тех, кто создает угрозу нацбезопасности России.

Подчеркивается, что указанный документ вступает в силу с 1 января.

Ранее Владимир Путин запретил прием в школы детей мигрантов без знания русского языка.