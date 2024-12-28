В России запретили брать в школы детей мигрантов, не знающих русского языка

Президент Владимир Путин утвердил закон, который запрещает прием в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком. Этот документ опубликован на официальном сайте правовых актов.

Согласно новым правилам, для поступления в школу детям мигрантов потребуется пройти бесплатное тестирование на знание языка, достаточное для успешного освоения учебной программы. Учащиеся, не справившиеся с тестом, не смогут учиться.

Рособрнадзор будет нести ответственность за разработку тестового материала, установление оценочных критериев и минимально допустимого количества баллов.

Также не получится устроить в школу тех, кто находится в стране незаконно. Идея закона принадлежит председателю Госдумы Вячеславу Володину, вице-спикеру Ирине Яровой, а также руководителям фракций и ключевых комитетов.

Володин подчеркнул, что, согласно статистике, 41% иностранных детей испытывают сложности с русским языком, что приводит к проблемам в образовательном процессе и общении с окружающими. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что тестирование начнется по всей стране с 1 апреля 2025 года.

Ранее член ОП Маргарита Лянге заявляла, что в российских школах сложилась катастрофическая ситуация из-за детей мигрантов.