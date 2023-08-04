Путин подписал закон о блокировке средств и имущества попавших под санкции иностранцев

Владимир Путин подписал закон, разрешающий блокировать счета и имущество иностранных граждан и юридических лиц, попавших под санкции.

Документ вносит поправки в закон от 30 декабря 2006 года «О специальных экономических мерах и принудительных мерах».

Закон расширяет полномочия Центробанка в отношении финансовых организаций. Регулятор будет следить за соблюдением закона и может ограничивать деятельность организаций, нарушивших права.

Также регламентируется перечень организаций, на которые распространяется режим ограничения. В частности, в них входят микрофинансовые организации, ломбарды и букмекерские конторы. Так, букмекеры обязаны отказывать в приеме ставок и выплате выигрышей лицам, находящимся под санкциями.