Путин подписал закон о налоге на сверхприбыль для крупных компаний

Президент РФ Владимир Путин подписал закон налоге на сверхприбыль для крупных компаний. Соответствующий документ опубликовано в пятницу, 4 августа, на официальном портале правовой информации.

Целью данного проекта является увеличение доходов федерального бюджета России. Он предусматривает однократную выплату такого налога. Это относится к предприятиям, средняя доналогавая прибыль которых за 2021-2022 годы превысила 1 миллиард рублей.

Закон также определяет перечень организаций, которые не будут уплачивать такой налог. Так, нововведения не коснулись представителей малого и среднего бизнеса, российских организаций, созданных после 1 января 2021 года, иностранных организаций, начавших деятельность в России после 1 января 2021 года, компаний, которые платят единый сельскохозяйственный налог, а также предприятий нефтегазового и угольного сектора. Для них в 2023 году уже предусмотрены дополнительные налоги.

Закон вступит в силу 1 января 2024 года. Ставка налога на сверхприбыль составит 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Его необходимо уплатить не позднее 28 января 2024 года. Необходимую сумму налогоплательщик должен высчитать самостоятельно.

Отмечается, что, в случае уплаты налога до 30 ноября 2023 года, его ставка снизится до 5%.

О том, что правительство обсуждает с бизнесом идею «однократного добровольного взноса», в феврале 2023 года сообщил вице-премьер РФ Андрей Белоусов. По словам министра финансов России Антона Силуанов, такие меры позволят получить в федеральный бюджет порядка 300 млрд рублей.

4 августа российский лидер также подписал закон об упрощении закупок для нужд специальной-военной операции. Также Путин подписал законы о повышении призывного возраста и запрете на выезд призывникам и выезд заграницу лицам, владеющих государственной тайной.