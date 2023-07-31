Путин подписал закон о штрафах в 30 тысяч рублей за неявку в военкомат

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому неявившимся без уважительной причины в военкомат по повестке гражданам грозит штраф в размере до 30 тысяч рублей. Соответствующий документ опубликован в понедельник, 31 июля, на официальном портале правовой информации.

Ранее законопроект в окончательном чтении одобрила Государственная Дума РФ и Совет Федерации.

Согласно нововведениям, штраф за неявку в военный комиссариат без уважительной причины может составлять от 10 до 30 тысяч рублей. Раньше штраф составлял от 500 до трех тысяч рублей.

Из подписанного президентом документа следует, что штраф до 400 тысяч вводится за непредоставление списков для постановки граждан на воинской учет.

Совфед накануне рассмотрел и одобрил другие законопроекты, связанные с военной службой в России. Так, сенаторы одобрили документ, согласно которому верхний порог призывного возраста в России теперь будет составлять 30 лет. Ранее призывной возраст в стране ограничивался 27 годами.

Также Совет Федерации одобрил закон об ограничении выезда для граждан, получавших повестку в военкомат. В России повестку на бумажном носителе прировняли к электронному уведомлению. Теперь она будет считаться полученной гражданином с момента размещения ее в личном кабинете на портале государственных услуг.