Путин подписал закон об использовании «Госуслуг» для обращения граждан в органы власти

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий гражданам обращаться в органы власти через портал «Госуслуг». Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон закрепляет на уровне федерального закона № 59-ФЗ норму, подразумевающую возможность отправки обращений в госорганы, органы местного самоуправления, а также должностным лицом через «Госуслуги». Закон вступит в силу с 1 сентября 2023 года.

Обращение в электронном формате – альтернативная форма подачи заявлений. Граждане также смогут в письменной форме очно обращаться по различным вопросам в соответствующие органы власти.

Портал «Госуслуг» официально начал функционировать в декабре 2009 года. Через портал граждане имеют возможность получить государственные услуги от Налоговой службы, МВД, УФМС, Пенсионного фонда, а также оплачивать штрафы.

Через Единый портал госуслуг можно подать заявление на замену паспорта гражданина России, получить загранпаспорт, а также зарегистрировать или снять с учета транспортное средство.

В апреле 2023 года через портал «Госуслуг» в Санкт-Петербурге началась рассылка повесток в военкомат. По словам военного комиссара северной столицы Сергея Качковского, такие мероприятия проводятся в тестовом режиме.

Ранее Путин подписал ряд законопроектов, связанных с изменениями в вопросе призыва граждан на военную службу. Один из них вводит штраф в размере 30 тысяч рублей за неявку без уважительной причины в военкомат.