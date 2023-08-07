Путин поручил «Ростеху» нарастить производство беспилотников «Куб» и «Ланцет»

Президент РФ Владимир Путин поручил нарастить производство беспилотных летательных аппаратов «Куб» и «Ланцет» в ходе встречи с главой госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым.

Путин проводит встречу с Чемезовым в понедельник, 7 августа. Генеральный директор «Ростеха» представил российскому лидеру ежегодный отчет о деятельности корпорации, а также проинформировал о ее текущей деятельности.

«Мне производители обещали, что они увеличат количество производства. Они справляются с этим обещанием, но нужно увеличить еще», – сказал Путин.

В рамках встречи с президентом Чемезов также рассказал российскому лидеру об отечественных аналогах бронирования авиабилетов. Ранее граждане России пользовались иностранными системами.

В феврале 2022 года в «Ростехе» сообщил, что подведомственные предприятия госкорпорации нарастили производство дронов-камикадзе «Куб» и «Ланцет», а также модернизированных реактивных систем залпового огня «Торнадо-С».

Разработкой беспилотников «Куб» и «Ланцет» занималась компания Zala Aero. «Кубы» могут нести боевую часть с весом три килограмма, а максимальное время полета составляет 30 минут. Скорость – 130 км в час.

«Ланцеты» имеют два крестообразных крыла. Дроны также могут нести боевую часть весом в три килограмма. Беспилотники такого типа разгоняются до 110 км в час, а дальность действия составляет 40 км.

В модернизированной версии «Ланцета» обновили аэродинамику. Дроны имеют большое X-образное крыло и Х-образное хвостовое оперение. Современная версия дрона способна нести боезаряд в пять килограммов.