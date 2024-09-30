Путин поручил внести в состав Совбеза Дюмина, Мантурова и Скворцову

«Включить в состав Совета Безопасности Российской Федерации следующих лиц: Дюмин А.Г. — помощник президента <…>, Линец А.Л. — начальник главного управления специального назначения, Мантуров Д.В. — первый зампред правительства <…>, Скворцова В.И. — руководитель ФМБА», — говорится в указе.

Также президент решил исключить из Совета Безопасности Владимира Якушева, который занимал пост врио секретаря генсовета «Единой России». Якушев представлял президента в Уральском федеральном округе, но на прошлой неделе он начал свою новую деятельность в Совете Федерации.

Кроме того, своим распоряжением Путин продлил срок службы Александра Гребенкина, заместителя секретаря Совета Безопасности, до 13 октября 2025 года.

Ранее сообщалось, что Кремль перенаправил Минобороны РФ вопросы о призывниках в приграничье.