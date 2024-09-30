Кремль перенаправил Минобороны РФ вопросы о призывниках в приграничье
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Кремль перенаправил вопросы о призывниках на военную службу в приграничные регионы, включая Курскую область, на Министерство обороны России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что такая информация должна уточняться именно в Минобороны, передал РБК.
«Это вопрос к Минобороны, а не к нам. Это, по сути, их компетенция», — отметил он.
Вице-адмирал Владимир Цимлянский, заместитель руководителя главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ, ранее заверил, что призывники не будут задействованы в выполнении задач специальной военной операции в новых регионах.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал указ о проведении осеннего призыва.