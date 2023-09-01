Путин посетил родные места своих предков под Тверью
Фото: [© РИА Новости / Екатерина Чеснокова]
Президент Владимир Путин, решив после посещения подмосковного Солнечногорска, заглянуть в село Тургиново в Тверской области, преследовал цель посетить места, где жили его предки, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее Путин провел открытый урок Разговоры о важном солнечногорской мастерской управления Сенеж.
«Да, это действительно так. После посещения "Сенежа" сегодня Владимир Путин принял решение заехать в Тургиново. Это достаточно недалеко. Он посетил родные места для его рода. Видеоинформацию об этом мы на днях предоставим», — сказал представитель Кремля.
Песков добавил, что Путин не забывает места, где жили его предки, и при случае всегда стремится их посетить.