Путин посетил родные места своих предков под Тверью

«Да, это действительно так. После посещения "Сенежа" сегодня Владимир Путин принял решение заехать в Тургиново. Это достаточно недалеко. Он посетил родные места для его рода. Видеоинформацию об этом мы на днях предоставим», — сказал представитель Кремля.