Путин пригласил лидеров ЛАГ на первый российско-арабский саммит

Президент России Владимир Путин пригласил лидеров стран Лиги арабских государств (ЛАГ) на первый российского-арабский саммит, запланированный на 15 октября. Соответствующее предложение главам арабских государств российский президент сделал в телеграмме, посвященной 34-му саммиту ЛАГ. Она опубликована на сайте Кремля.

Он отметил, что этот исторический форум станет важной площадкой для укрепления партнерских отношений и развития конструктивного диалога между Россией и арабскими странами.

«Намерены и впредь всемерно развивать конструктивный диалог с ЛАГ, а также дружественные отношения со всеми ее членами», — уточнил Путин.

Глава государства в своем обращении подчеркнул приверженность развитию дружеских и взаимовыгодных связей с представителями ЛАГ. Он выразил уверенность, что встреча станет ключевым шагом к расширению сотрудничества в различных сферах, включая экономику, безопасность и гуманитарные вопросы.

Президент РФ также отметил, что саммит поможет усилить региональную стабильность и обеспечить новые возможности для совместной работы по обеспечению мира на ближневосточном и арабском пространствах.

Ранее президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с бывшим президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.