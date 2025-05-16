Путин провел телефонный разговор с экс-президентом Туркмении

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем Халк Маслахаты (Народного совета) Туркмении и экс-главой республики Гурбангулы Бердымухамедовым. Об этом говорится на сайте Кремля.

Отмечается, что в ходе беседы российский лидер обсудил с бывшим руководителем Туркмении дальнейшие перспективы укрепления сотрудничества между двумя странами, подчеркнув важность развития взаимовыгодных отношений в различных сферах.

Кроме того, говорится в сообщении, Путин тепло поздравил Бердымухамедова с 80-летием победы в Великой Отечественной войне (ВОВ).

Напомним, 9 мая рота почетного караула ВС Туркмении торжественно промаршировала по Красной площади. На параде Победы также присутствовал президент Туркмении Сердар Бердымухамедов — сын Гурбангулы Мяликгулыевича.

Отмечается, что сейчас Бердымухамедов-старший находится в Казани в связи с участием в Международном экономическом форуме «Россия — исламский мир».

Форум нацелен на укрепление торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей между Россией и странами Организации исламского сотрудничества (ОИС). В 2023 году этот форум получил федеральный статус.

Ранее член украинской делегации на переговорах в Стамбуле Сергей Кислица выразил надежду на встречу президента РФ Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского.