Путин принял приглашение Ким Чен Ына посетить Северную Корею

Об этом сообщает пресс-служба Кремля в своем аккаунте в соцсетях. Отмечается, что сначала туда полетит глава МИД РФ Сергей Лавров для согласования всех деталей визита.

Даты, когда же президент РФ Владимир Путин отправится в ответное северо-корейское турне, пока не называются.

«Детали визита будут согласовываться по дипканалам», - приводится в публикации.

К слову, если визит Путина в КНДР состоится, то он будет первым за минувшие 23 года. В 2001 году российский президент побывал в Северной Корее, где встретился с тогдашним руководителем страны Ким Чен Иром.

Напомним, в воскресенье утром, 17 сентября, на станции Артем-Приморский-1 прошла торжественная церемония проводов руководителя Северной Кореи. Там на путях уже стоял бронепоезд Ким Чен Ына. Перед составом северокорейского лидера расстелили красную ковровую дорожку. В числе провожатых были губернатор Приморья Олег Кожемяко, глава минэкологии Александр Козлов, а также посол Москвы в КНДР Александр Мацегора.