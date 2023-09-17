В Приморье завершившего свой многодневный визит в Россию Ким Чен Ына посадили на поезд и отправили в КНДР

Как сообщает РИА Новости, на станции Артем-Приморский-1 рано утром в воскресенье, 17 сентября, прошла торжественная церемония проводов руководителя Северной Кореи. Там на путях уже стоял бронепоезд Ким Чен Ына.

Отмечается, что перед составом северокорейского лидера расстелили красную ковровую дорожку. В числе провожатых были губернатор Приморья Олег Кожемяко, глава минэкологии Александр Козлов, а также посол Москвы в КНДР Александр Мацегора.

«Провожающие пообщались с Ким чен Ыном, он пожал им руки и поднялся в вагон, на прощание помахав рукой, и в воинском приветствии приложил правую ладонь ко лбу», - сообщает агентство.

Ранее сообщалось, что во время прогулки по космодрому Восточный Путин похвалил Ким Чен Ына за зоркость и назвал его «молодцом».