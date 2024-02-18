Путин признался, зачем битых полчаса изводил Карлсона монологом об истории России

Историческая часть беседы с американским обозревателем Такером Карлсоном была просто необходима, чтобы на Западе поняли ход нашей мысли, заявил в интервью с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным президент РФ Владимир Путин.

По словам Путина, рассуждая о зарождении российской государственности, он преследовал цель довести западному зрителю правильное восприятие происходивших на Украине процессов. Он подчеркнул, что ему было важно, чтобы за рубежом смогли наконец понять, как мыслит Россия.

«История США насчитывает 300 с небольшим лет, а я начал с 862 года. Поэтому я думаю, что для американской аудитории это было непросто понять. Но все-таки я думаю, что и для нас самих, и тем более для слушателей и зрителей за рубежом все-таки важно понять ход наших мыслей, понять наше состояние, понять, насколько это чувствительно и важно для нашей страны - все, что происходит на украинском направлении», — сказал Путин.

Президент отдельно добавил, что норманская теория происхождения России, о которой он поведал Карлсону, является лишь одной из теорий. В этом утверждении Путин сослался на великого русского ученого Михаила Ломоносова.

«И наверное, он прав в том, что на самом деле государственность российская зародилась раньше, если новгородцы пригласили Рюрика быть арбитром и внешним защитником, то ведь Новгород уже существовал как минимум и имел возможность его пригласить», — заметил глава государства.

Ранее Путин признался, он искренне был готов и хотел, чтобы Карлсон задавал ему острые вопросы. И даже заранее готовился отвечать ему той же монетой, однако журналист избрал другую тактику. Глава государства также добавил, что о содержательности и полезности его беседы с Карлсоном судить должны зрители и читатели.

Напомним, только за первые сутки интервью Путина Карлсону набрало в социальных сетях более 150 млн просмотров и миллионы восторженных комментариев простых американцев, которых поразили смелость журналиста и искренность российского президента.