Путин призвал российское общество сплотиться для преодоления сложных вызовов
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Россия в преодолении сложных вызовов, которые день за днем появляются в мировой повестке, нуждается в сплоченности общества. На это в своем обращении к гражданам страны, которое транслировал Первый канал, указал президент Владимир Путин.
Только общая сплоченность россиян поможет достойно отвечать на сложные вызовы, подчеркнул глава российского государства.
«Убежден, вы понимаете, какой непростой период сейчас у нашей страны, какие сложные вызовы стоят перед нами практически во всех сферах. И чтобы продолжать достойно отвечать на них, успешно преодолевать трудности, нам и дальше нужно быть сплоченными и уверенными в себе», — отметил президент.
15-17 марта в России пройдут выборы президента страны. Владимир Путин идет на них как самовыдвиженец. Также за пост главы государства поборются Владислав Даванков (партия «Новые люди»), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).
Ранее Путин назвал предстоящие президентские выборы шагом в будущее России.