Путин назвал предстоящие президентские выборы шагом в будущее России

Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам в преддверии выборов главы государства, которые начнутся 15 марта и продолжатся до 17 марта включительно.

В своей речи, которую транслировал Первый канал, Путин подчеркнул, что россиянам в течении трех дней голосования предстоит твердо заявить о своих устремлениях и воле. А не не просто прийти на участок и отдать голос.

«Вам предстоит не просто отдать свой голос, а твердо заявить о своей воле и устремлениях, о личной сопричастности к дальнейшему развитию России, потому что выборы - это шаг в будущее», — заявил Путин.

15-17 марта в России пройдут выборы президента страны. Владимир Путин идет на них как самовыдвиженец. Также за пост главы государства поборются Владислав Даванков (партия «Новые люди»), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).