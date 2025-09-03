Путин прокомментировал возможность встречи с Зеленским

Российский лидер сделал заявление касательно возможности встречи с президентом Украины. Об этом сообщило РИА Новости , приводя слова Владимира Путина, сказанные после саммита ШОС в ходе пресс-конференции.

Президент России Владимир Путин заявил, что никогда не исключал встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам визита в Китай 3 сентября. Кроме того, стало известно, что Путин пригласил Зеленского приехать в Москву, если тот готов к встрече, по данным ТАСС.

Продолжая разговор о переговорах двух стран, российский лидер заявил, что уже уведомил действующего президента США Дональда Трампа об имеющейся в данный момент возможности встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

