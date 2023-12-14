Путин: протяженность линии фронта в СВО составляет почти две тысячи километров

Протяженность линии фронта в зоне спецоперации в настоящее время составляет почти две тысячи километров, рассказал президент России Владимир Путин, подводя итоги года на большой пресс-конференции.

По словам главы государства, группировка российских ВС в зоне боевых действий сейчас превышает шестьсот тысяч человек. Владимир Путин подчеркнул, что российские военные улучшают свое положение практически по всей линии соприкосновения в зоне СВО.

Ранее президент призвал руководство российских телеканалов убрать женщин-военкоров с передовой.