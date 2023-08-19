Путин провел совещание в штабе группировки спецоперации

Президент России Владимир Путин приехал в Ростов-на-Дону для проведения совещания в штабе группировки СВО, проинформировали в пресс-службе Кремля.

Там пояснили, что в ходе совещания верховный главнокомандующий оценил ход и проведение военных действий. Также Путин заслушал доклады по ситуации на линии соприкосновения.

«Президент заслушал доклады начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, командующих направлений, других высших офицеров группировки», - сообщили в пресс-службе.

Других подробностей проведения президентом совещания в штабе группировки СВО не приводится.

Ранее стало известно, что украинские подразделения зашли в находящийся на направлении Времевского выступа под Запорожьем населенный пункт Урожайное и заняли его северную часть.