Путин провел совещание в штабе группировки спецоперации
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Президент России Владимир Путин приехал в Ростов-на-Дону для проведения совещания в штабе группировки СВО, проинформировали в пресс-службе Кремля.
Там пояснили, что в ходе совещания верховный главнокомандующий оценил ход и проведение военных действий. Также Путин заслушал доклады по ситуации на линии соприкосновения.
«Президент заслушал доклады начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, командующих направлений, других высших офицеров группировки», - сообщили в пресс-службе.
Других подробностей проведения президентом совещания в штабе группировки СВО не приводится.
Ранее стало известно, что украинские подразделения зашли в находящийся на направлении Времевского выступа под Запорожьем населенный пункт Урожайное и заняли его северную часть.