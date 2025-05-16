Член украинской делегации выразил надежду на встречу Путина и Зеленского

Киев ожидает возможной встречи президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины и член украинской делегации на переговорах в Стамбуле Сергей Кислица, передает издание «Страна.ua».

По его мнению, только личная встреча на высшем уровне сможет помочь решить сложные вопросы, связанные с взаимоотношениями двух стран и дальнейшим урегулированием конфликта на Украине.

«Есть много вопросов, которые только лидеры могут решить, учитывая сложность вопросов и природу России, где практически каждый вопрос решает Путин. Мы ожидаем, чтобы встреча состоялась как можно быстрее», — сказал Кислица.

Также министр обороны Украины и руководитель украинской делегации на переговорах в Стамбуле Рустем Умеров ранее отметил, что в рамках прошедших переговоров с Москвой обсуждалась возможность организации встречи между Путиным и Зеленским.

В Турцию накануне приехал Зеленский, который заявлял о том, что будет ждать российского президента для личной встречи. Глава киевского режима в Анкаре встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Стоит отметить, что именно Путин предложил киевскому режиму возобновить переговоры в Турции, которые последний раз проходили в 2022 году. Глава государства не раз заявлял о готовности Москвы завершить конфликт на Украине. Он отмечал, что Киев сам запретил любые контакты с РФ на законодательном уровне.

Ранее глава российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле Владимир Зеленский заявил, что Москва приняла к сведению запрос Киева на встречу лидеров двух государств.