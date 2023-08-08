Путин рассказал об объемах отремонтированных в 2022 году дорог

Президент РФ Владимир Путин рассказал, сколько километров дорог было отремонтировано в стране за 2022 год.

Об объемах выполненных работ глава государства рассказал на совещании по вопросам развития строительной отрасли, которое проходило во вторник, 8 августа. Путина цитируют РИА Новости.

«В прошлом году было построено и отремонтировано почти 30 тысяч километров дорог. Щас не буду повторяться, много раз об этом говорили.. Москва, Казань, Екатеринбург, Тюмень и так далее», — рассказал Путин.

Российский лидер отметил, что работать еще есть над чем, особенно на таких международных транспортных направлениях как Север-Юг, Северный морской путь, Восточный полигон и Транссиб.

В декабре 2022 года вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что на содержание и строительство дорог в стране государством было выделено 1,7 трлн рублей. По его словам, всего за три года в России было отремонтировано больше 60 тысяч километров дорог.

В начале июня министр транспорта РФ Виталий Савельев сообщил Путину о планах ремонта и реконструкции дорог в новых регионах страны. По словам главы ведомства, в 2023 году на новых территориях проведут капитальный ремонт 761 км дорог и 26 искусственных сооружений на них.