Путин сам лично вручную вносил правки в текст обращения после теракта в «Крокусе»

Президент России Владимир Путин самостоятельно и, практически без спичрайтеров работал над текстом обращения к российских гражданам на следующий день после теракта в подмосковном «Крокус сити холле».

Напомним, что в минувшую пятницу, 22 марта, в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошел теракт. Группа мужчин расстреляла людей из автоматов. Вскоре был взрыв и пожар, который перекрыл многие выходы людям. Посетители ТЦ пытались спрятаться в уборных от стрельбы, но потом задохнулись из-за вспыхнувшего пожара. Часть спаслась через крышу: их эвакуировали спасатели. Согласно предварительным данным число погибших от теракта в «Крокусе» увеличилось до 133 человек, 154 пострадали. Сейчас спасательная операция в концертном зале уже завершена.

Посольства Болгарии, США, Швеции, Венгрии, Германии в Москве, и дипмиссии еще ряда европейских государств приспустили флаги в день траура, 24 марта, объявленного накануне президентом России Владимиром Путиным.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в резкой форме высказался о произошедшем вечером 22 марта теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. По его словам, месть за каждого убиенного в «Крокусе» отныне — главная цель России.