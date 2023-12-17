Путин: сложные задачи нарастают подобно снежному кому, но Россия любит снег

Президент России Владимир Путин, в ходе своего выступления в воскресенье, 17 декабря, на XXI съезде партии «Единая Россия», напомнил всем присутствующим, что Россия — зимняя страна, где любят снег.

В своей речи глава российского государства подчеркнул, что нерешенных задач, а также требующих внимание проблем в стране остается еще немало, но они все решаемы, с учетом действительности.

«Это известное дело. Как стоит шаг вперед сделать, какую-то задачу решить, сразу появляются две, три, четыре, пять новых. И это нормальное дело. Сложные задачи нарастают подобно снежному кому, но Россия любит снег», — сыронизировал в конце президент.

Путин также отметил, что решение стоящих перед страной и обществом исторических задачах требует консолидации всех патриотических сил.

Ранее Владимир Путин в беседе с репортером ВГТРК Павлом Зарубиным признался, как когда-то мама поставила его в угол.