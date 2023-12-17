Путин признался, как мама поставила его в угол в детстве

В раннем детстве мама ставила в угол нынешнего президента России Владимира Путина. Один такой случай в беседе с репортером ВГТРК Павлом Зарубиным поведал глава государства.

Как пояснил Путин, мама намеревалась добиться от него извинений за какую-то совершенную провинность и для этого поставла его в угол .Спустя небольшое время передумала, «не вытерпела, на руки взяла и начала зацеловывать во все места».

«Мне было 3–4 года. Помню, как что то сделал не так, она меня поставила в угол, а потом... Почему я так запомнил, она ходила рядом со мной туда-сюда и все время задавала один и тот же вопрос: «Будешь просить прощения?» Я стоял, насупился. Она ходила вокруг меня, потом не вытерпела, меня на руки взяла и начала, как я сказал, зацеловывать во все места», — сказал Путин, фрагмент беседы Зарубин разместил в своем аккаунте в соцсетях.

Президент назвал все произошедшее с ним проявлением безусловной, абсолютной материнской любви. И признался, что «запомнил эту историю, пронеся через всю свою жизнь».

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