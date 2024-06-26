Путин: ВМФ России получит более 40 новых кораблей в 2024 году

Президент России Владимир Путин в среду, 26 июня, провел совещание по развитию отечественного кораблестроения. В ходе него глава российского государства заявил о существенных подвижках в этой сфере ВПК.

По словам Путина, до конца нынешнего года Военно-морской флот РФ получит порядка 40 новых кораблей и судов.

«В 2022 году отечественные судостроители передали Минобороны 24 новых корабля и судна, в 2023 году – 33, в 2024 планируется передать более 40», — сообщил Путин.

Президент также добавил, в настоящее время российским военно-промышленным комплексом ведется работа по модернизации судов, которыми уже располагает ВМФ.