Журналистов — за дверь: появились первые кадры переговоров Путина и Трампа

Появились первые кадры встречи между российским президентом Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом. На кадрах запечатлено, как представители западной прессы настойчиво задавали вопросы, после чего им предложили покинуть помещение. Вместе с Путиным в переговорах с российской стороны участвуют Лавров и Ушаков. В начале встречи Путин и Трамп предпочли воздержаться от комментариев для прессы и не ответили на вопросы журналистов.

Как сообщило издание NBC News, до этого лидеры двух сверхдержав смогли пообщаться тет-а-тет около десяти минут после того, как президент России сел в машину главы Белого дома.

RT пишет, что еще в аэропорту журналисты пытались докричаться до президентов. Во время фотографирования с Трампом Путин им жестом показал: «Не слышу».

У Трампа и Путина не было переводчиков во время встречи в аэропорту — президент России хорошо говорит по-английски, сообщила газета NYT.

Ранее также истребители пролетели в небе над Аляской в честь встречи Путина и Трампа.