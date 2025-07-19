Путин своим указом ввел в силу с 18 июля новые штрафы для нарушителей ПДД

С 18 июля в России начали действовать новые штрафы для водителей, которые нарушают правила дорожного движения. Эти изменения, как информирует ТАСС , были внесены в законодательство на основании федерального закона, который был подписан президентом Владимиром Путиным 7 июля.

Сообщается, что ключевые нововведения связаны с санкциями за игнорирование требования инспектора ГИБДД об остановке автомобиля. Теперь размер штрафа варьируется от 7 до 10 тыс. руб.

В случае, если перевозимый на транспортном средстве груз превышает допустимые размеры на 10 сантиметров, налагается штраф в размере 150 000 рублей.

Помимо этого, для водителей грузовых транспортных средств предусмотрен штраф в размере 600 000 рублей за несоблюдение правил при въезде на автоматизированный пункт контроля веса и габаритов.

Ранее сообщалось, что в России ужесточили правила перевозки детей в автокреслах.